In Honor of Stockton Malone Shorts: Over-the-Top Basketball Names for Every State

There’s a high school basketball player in Utah named Stockton Malone Shorts. It is the perfect name for a basketball player in Utah and is in no way subtle. His parents deserve all the accolades for coming up with such an iconic moniker. It is now important for new parents in other states to step it up in the basketball name department.

Here are some suggestions. Some legal paperwork may be required.

Alabama: Barkley Boogie Wallace

Alaska: Trajan Chalmers Boozer

Arizona: Nash Elliott Olson

Arkansas: Nolan Pippen Silas

California: Magic Kobe Abdul-Jabbar

Colorado: Billups Issel Abdul-Rauf

Connecticut: Kemba Calhoun Auriemma

Delaware: Tarzan Boney English

Florida: Dwyane Anfernee O’Neal

Georgia: Dominique Petit Blaylock

Hawaii: Chaminade Ceballos Rocha

Idaho: Luke Ridnour Jr.

Illinois: Jordan Van Lear Rodman

Indiana: Knight Keady Bird

Iowa: Hinrich Barnes LaFrentz

Kansas: Manning Chamberlain Allen

Kentucky: Mashburn Rupp Pitino

Louisiana: Shaquille Marovich Malone

Maine: Jeff Turner, Jr.

Maryland: Gary Grevis Francis

Massachusetts: Havlicek Cousy Auerbach

Michigan: Isaiah Izzo Webber

Minnesota: Garnett Cassell Mikan

Mississippi: Chet Haywood Henderson

Missouri: Keyon Stewart Bradley

Montana: Phil Morrison Jackson

Nebraska: Tyronn McDermott Strickland

Nevada: L.J. Anthony Tarkanian

New Hampshire: Matt Bonner Jr.

New Jersey: Kidd Julius Kittles

New Mexico: Longley Granger Cooper

New York: Frazier Boeheim Carnesecca

North Carolina: Dean Worthy Stackhouse

North Dakota: Phil Jackson McDermott

Ohio: Oscar LeBron Ehlo

Oklahoma: Griffin Westbrook Sutton

Oregon: Walton Lillard Payton

Pennsylvania: Doctor Iverson Chamberlain

Rhode Island: Lamar Donovan Shammgod

South Carolina: Horace Tree English

South Dakota: Wolters Miller

Tennessee: Summitt Gasol Randolph

Texas: Duncan Nowitzki Olajuwon

Utah: Stockton Malone Shorts

Vermont: Brennan Russillo Coppenrath

Virginia: Shaka Sampson Crotty

Washington: Klay Kemp Wilkins

West Virginia: D’Antoni West Williams

Wisconsin: Bo Wade McGuire

Wyoming: Dembo Nance Ratliff