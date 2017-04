Here are our 2017 NBA Playoff predictions. Last year we gave this a crack and two writers nailed the NBA Finals and MVP.

Jason McIntyre

1st Round

Boston 4-2, Washington 4-1, Toronto 4-1, Cleveland 4-1

Golden State 4-0, Utah 4-2, Houston 4-1, San Antonio 4-2

2nd Round

Boston 4, Washington 3; Cleveland 4, Toronto 3

Golden State 4, Utah 0; Houston 4, San Antonio 2

Conference Finals

Cleveland 4, Boston 3

Golden State 4, Houston 1

NBA Finals

Golden State 4, Cleveland 1

MVP: Draymond Green

Ryan Phillips

1st Round

Boston 4-1, Washington 4-2, Toronto 4-1, Cleveland 4-1

Golden State 4-2, LA Clippers 4-3, Oklahoma City 4-3, San Antonio 4-0

2nd Round

Boston 4, Washington 2; Cleveland 4, Toronto 2

Golden State 4, LA Clippers 0; San Antonio 4, Oklahoma City 2

Conference Finals

Cleveland 4, Boston 2

Golden State 4, San Antonio 3

NBA Finals

Cleveland 4, Golden State 3

MVP: LeBron James

Stephen Douglas

1st Round

Boston 4-3, Washington 4-0, Toronto 4-1, Cleveland 4-2

Golden State 4-1, LAC 4-3, Houston 4-3, San Antonio 4-1

2nd Round

Washington 4, Boston 2; Cleveland 4, Toronto 2

Golden State 4, LAC 2; Houston 4, San Antonio 2

Conference Finals

Cleveland 4, Washington 3

Golden State 4, Houston 3

NBA Finals

Cleveland 4, Golden State 2

MVP: LeBron James

Kyle Koster

1st Round

Boston 4-2, Washington 4-2, Milwaukee 4-3, Cleveland 4-1

Golden State 4-1, Los Angeles 4-3, Houston 4-2, San Antonio 4-0

2nd Round

Boston 4, Washington 2; Cleveland 4, Milwaukee 0

Golden State 4, Los Angeles 2; San Antonio 4, Houston 2

Conference Finals

Cleveland 4, Boston 1

San Antonio 4, Golden State 2

NBA Finals

Cleveland 4, San Antonio 3

MVP: LeBron James

Jason Lisk

1st Round

Boston 4-1, Washington 4-2, Toronto 4-2, Cleveland 4-1

Golden State 4-1, Utah 4-2, Houston 4-2, San Antonio 4-2

2nd Round

Washington 4, Boston 2; Cleveland 4, Toronto 3

Golden State 4, Utah 1; San Antonio 4, Houston 3

Conference Finals

Cleveland 4, Washington 3

Golden State 4, San Antonio 2

NBA Finals

Golden State 4, Cleveland 2

MVP: Kevin Durant

Ryan Glasspiegel

1st Round

Celtics in 5, Cavs in 5, Raptors in 7, Wizards in 6

Warriors in 5, Spurs in 6, Rockets in 6, Jazz in 7

2nd Round

Wizards in 7, Cavs in 6

Warriors in 5, Rockets in 6

Conference Finals

Cavs in 7

Warriors in 6

NBA Finals

Warriors in 6

MVP: Stephen Curry