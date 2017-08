NBA College Alumni Tournament: Kentucky Would Probably Meet Texas in the Finals, or Maybe UCLA or Duke

We came up with a hypothetical tournament: What if college alumni who are current NBA players got together? Obviously Kentucky would be the heavy favorite because John Calipari has turned Lexington into an NBA factory. But a couple schools would definitely give the Wildcats a run, led by Kevin Durant and Texas.

Play-in

Indiana vs Marquette (winner plays Arizona)

Michigan vs Syracuse (winner plays Washington)

1 Kentucky Wildcats

8 Washington Huskies/Indiana vs Marquette winner

3 UCLA Bruins

6 Kansas Jayhawks

4 Duke Blue Devils

5 North Carolina Tar Heels

7 Arizona Wildcats/Michigan vs Syracuse winner

2 Texas Longhorns

Kentucky Wildcats

C Anthony Davis

F Karl Anthony-Towns

F Jamal Murray

G John Wall

G Devin Booker

6th man: DeMarcus Cousins

Bench:

C – Willie Cauley-Stein, Enes Kanter

F – Julius Randle, Michael Kidd-Gilchrist

G – Eric Bledsoe, Tyler Ulis, De’Aaron Fox, Malik Monk

Texas Longhorns

C Myles Turner

F Kevin Durant

F P.J. Tucker

G Avery Bradley

G Cory Joseph

6th man: LaMarcus Aldridge

Bench: D.J. Augustin, Tristan Thompson

UCLA Bruins

C Kevin Love

F Trevor Ariza

G Russell Westbrook

G Lonzo Ball

G Jrue Holiday

6th man: Zach LaVine

Bench: Darren Collison, Kyle Anderson, Luc Mbah a Moute, Norman Powell, T.J. Leaf

Duke Blue Devils

C Jahlil Okafor

F Brandon Ingram

F Jayson Tatum

G Kyrie Irving

G J.J. Redick

6th man: Jabari Parker

Bench: Luol Deng, Austin Rivers, Rodney Hood, Seth Curry, Justise Winslow, Luke Kennard

North Carolina Tar Heels

F John Henson

F Harrison Barnes

F Marvin Williams

G Danny Green

G Wayne Ellington

6th man: Justin Jackson

Bench: Vince Carter, Raymond Felton, Ed Davis, Brandan Wright, Brice Johnson, Tyler Zeller, Ty Lawson

Kansas Jayhawks

C Joel Embiid

F Markieff Morris

F Andrew Wiggins

F Marcus Morris

G Ben McLemore

6th man: Josh Jackson

Bench: Darrell Arthur, Nick Collison, Kelly Oubre, Jr., Wayne Selden

Arizona Wildcats

F Rondae Hollis-Jefferson

F Aaron Gordon

F Andre Iguodala

G Stanley Johnson

G TJ McConnell

6th man: Solomon Hill

Bench: Richard Jefferson, Channing Frye, Jerryd Bayless, Lauri Markkanen

Washington Huskies

C Spencer Hawes

F Marquese Chriss

F Terrence Ross

G Markelle Fultz

G Isaiah Thomas

6th man: Dejounte Murray

Bench: Justin Holiday, Quincy Pondexter

Indiana Hoosiers

C Cody Zeller

F Noah Vonleh

G Victor Oladipo

G Eric Gordon

G Yogi Ferrell

Bench: Troy Williams, OG Anunoby, Thomas Bryant

Marquette Golden Eagles

F Henry Ellenson

F Jimmy Butler

G Jae Crowder

G Wesley Matthews

G Dwyane Wade

Bench: Vander Blue

Michigan Wolverines

F Ekpe Udoh (Baylor??)

F Glenn Robinson III

G Nik Stauskas

G Caris Levert

G Tim Hardaway Jr

Bench: Jamal Crawford, DJ Wilson, Trey Burke

Syracuse Orange

F Jerami Grant

F Carmelo Anthony

G Michael Carter-Williams

G Dion Waiters

G Malachi Richardson

Bench: Tyler Ennis, Tyler Lydon