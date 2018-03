Valspar Championship Odds, TV Schedule, Tee Times: Tiger Makes His First Appearance at this Event

Tiger Woods returns to competition this week on the PGA Tour. For the first time in his career Woods will play in the Valspar Championship. It’s hard to fathom that Woods has never played in this tournament, but here we are.

Woods will tee off with Jordan Spieth and Henrik Stenson. Also in the field are Rory McIlroy, Sergio Garcia, and Justin Rose to name a few.

Jordan Spieth +850 Rory McIlroy +1250 Sergio Garcia +1550 Henrik Stenson +1650 Justin Rose +1650 Paul Casey +2550 Tony Finau +2550 Tiger Woods +2850 Adam Hadwin +3250 Adam Scott +3250

TV Schedule

Thursday 2:00 PM – 6:00 PM Golf Channel Friday 2:00 PM – 6:00 PM Golf Channel Saturday 1:00 PM – 3:00 PM Golf Channel 3:00 PM – 6:00 PM NBC Sunday 1:00 PM – 3:00 PM Golf Channel 3:00 PM – 6:00 PM NBC

My Pick

This week the picks are all over the board. No one has any idea who will play well and who will win.

I’m rolling with Justin Rose. Rose has had a really solid season so far and is bound to get a win this year on the PGA Tour. Why not now? He’s had four weeks off so he should be well rested.