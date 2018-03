NCAA Tournament Schedule, Announcers, and Point Spreads

The NCAA Tournament is upon us! Do yourself a favor right now and print this out or bookmark it so you’re not constantly seeking the schedule for what’s going on and when and where. Lines are current at time of publication via the Sports Action App, or 5Dimes where they weren’t up on the app yet.

NCAA First Four – Tuesday, March 13

(16) LIU Brooklyn vs. (16) Radford (-3.5)

Tip (ET): 6:40 p.m.

Network: truTV

Play-by-Play/Analyst//Reporter: Spero Dedes / Steve Smith / Len Elmore // Ros Gold-Onwude

(11) St. Bonaventure vs. (11) UCLA (-3)

Tip: After Brooklyn-Radford

NetworK; truTV

Play-by-Play/Analyst//Reporter: Dedes / Smith / Elmore // Gold-Onwude

NCAA First Four – Wednesday, March 14

(16) N.C. Central vs. (16) Texas Southern (-4.5)

Tip: 6:40 p.m.

Network: truTV

Play-by-Play/Analyst//Reporter: Ian Eagle / Jim Spanarkel // Allie LaForce

(11) Arizona St. vs. (11) Syracuse (PK)

Tip: After NC Central-TX Southern

Network: truTV

Play-by-Play/Analyst//Reporter: Eagle / Spanarkel // LaForce

First Round Games – Thursday Afternoon, March 15

(10) Oklahoma vs. (7) Rhode Island (-1.5)

Tip: 12:15

Network: CBS

Play-by-Play/Analyst//Reporter: Kevin Harlan / Reggie Miller / Dan Bonner // Dana Jacobson

(14) Wright St. vs. (3) Tennessee (-13)

Tip: 12:40

Network: truTV

Play-by-Play/Analyst//Reporter: Spero Dedes / Steve Smith / Len Elmore // Ros Gold-Onwude

(13) UNCG vs. (4) Gonzaga (-12.5)

Tip: 1:30

Network: TNT

Play-by-Play/Analyst//Reporter: Brian Anderson / Chris Webber // Lisa Byington

(16) Penn vs. (1) Kansas (-15)

Tip: 2:00

Network: TBS

Play-by-Play/Analyst//Reporter: Brad Nessler / Steve Lavin // Evan Washburn

(15) Iona vs. (2) Duke (-19.5)

Tip: After Oklahoma-URI

Network: CBS

Play-by-Play/Analyst//Reporter: Kevin Harlan / Reggie Miller / Dan Bonner // Dana Jacobson

(11) Loyola (IL) vs. (6) Miami (-2.5)

Tip: After Wright St.-Tennessee

Network: truTV

Play-by-Play/Analyst//Reporter: Spero Dedes / Steve Smith / Len Elmore // Ros Gold-Onwude

(12) South Dakota St. vs. (5) Ohio St. (-7.5)

Tip: After UNCG-Gonzaga

Network: TNT

Play-by-Play/Analyst//Reporter: Brian Anderson / Chris Webber // Lisa Byington

(9) N.C. State vs. (8) Seton Hall (-2.5)

Tip: After Penn-Kansas

Network: TBS

Play-by-Play/Analyst//Reporter: Brad Nessler / Steve Lavin // Evan Washburn

(16) LIU Brooklyn/Radford vs. (1) Villanova

Tip: 6:50

Network: TNT

Play-by-Play/Analyst//Reporter: Kevin Harlan / Reggie Miller / Dan Bonner // Dana Jacobson

(12) Davidson vs. (5) Kentucky (-6)

Tip: 7:10

Network: CBS

Play-by-Play/Analyst//Reporter: Brian Anderson / Chris Webber // Lisa Byington

(11) San Diego St. vs. (6) Houston (-4)

Tip: 7:20

Network: TBS

Play-by-Play/Analyst//Reporter: Brad Nessler / Steve Lavin // Evan Washburn

(14) Stephen F. Austin vs. (3) Texas Tech (-11)

Tip: 7:27

Network: truTV

Play-by-Play/Analyst//Reporter: Spero Dedes / Steve Smith / Len Elmore // Ros Gold-Onwude

(9) Alabama vs. (8) Virginia Tech (-2)

Tip: After Villanova

Network: TNT

Play-by-Play/Analyst//Reporter: Kevin Harlan / Reggie Miller / Dan Bonner // Dana Jacobson

(13) Buffalo vs. (4) Arizona (-8.5)

Tip: After Davidson-Kentucky

Network: CBS

Play-by-Play/Analyst//Reporter

(14) Montana vs. (3) Michigan (-11.5)

Tip: After Houston

Network: TBS

Play-by-Play/Analyst//Reporter: Brad Nessler / Steve Lavin // Evan Washburn

(11) St. Bonaventure/UCLA vs. (6) Florida

Tip: After Texas Tech

Network: truTV

Play-by-Play/Analyst//Reporter: Spero Dedes / Steve Smith / Len Elmore // Ros Gold-Onwude

First Round Games – Friday Afternoon, March 16

(10) Providence vs. (7) Texas A&M (-3.5)

Tip: 12:15

Network: CBS

Play-by-Play/Analyst//Reporter: Jim Nantz / Grant Hill / Bill Raftery // Tracy Wolfson

(15) Cal St. Fullerton vs. (2) Purdue (-20.5)

Tip: 12:40

Network: truTV

Play-by-Play/Analyst//Reporter: Ian Eagle / Jim Spanarkel // Allie LaForce

(13) Marshall vs. (4) Wichita St. (-12)

Tip: 1:30

Network: TNT

Play-by-Play/Analyst//Reporter: Carter Blackburn / Debbie Antonelli // John Schriffen

(15) Georgia St. vs. (2) Cincinnati (-15)

Tip: 2:00

Network: TBS

Play-by-Play/Analyst//Reporter: Andrew Catalon / Steve Lappas // Jamie Erdahl

(15) Lipscomb vs. (2) North Carolina (-19)

Tip: After Providence-TAMU

Network: CBS

Play-by-Play/Analyst//Reporter: Jim Nantz / Grant Hill / Bill Raftery // Tracy Wolfson

(10) Butler vs. (7) Arkansas (PK)

Tip: After Purdue

Network: truTV

Play-by-Play/Analyst//Reporter: Ian Eagle / Jim Spanarkel // Allie LaForce

(12) Murray St. vs. (5) West Virginia (-9.5)

Tip: After Wichita State

Network: TNT

Play-by-Play/Analyst//Reporter: Carter Blackburn / Debbie Antonelli // John Schriffen

(10) Texas vs. (7) Nevada (PK)

Tip: After Cincinnati

Network: TBS

Play-by-Play/Analyst//Reporter: Andrew Catalon / Steve Lappas // Jamie Erdahl

(9) Kansas St. vs. (8) Creighton (-1.5)

Tip: 6:50

Network: TNT

Play-by-Play/Analyst//Reporter: Jim Nantz / Grant Hill / Bill Raftery // Tracy Wolfson

(14) Bucknell vs. (3) Michigan St. (-13.5)

Tip: 7:10

Network: CBS

Play-by-Play/Analyst//Reporter: Ian Eagle / Jim Spanarkel // Allie LaForce

(16) N.C. Central/Texas Southern vs. (1) Xavier

Tip: 7:20

Network: TBS

Play-by-Play/Analyst//Reporter: Carter Blackburn / Debbie Antonelli // John Schriffen

(13) Charleston vs. (4) Auburn (-10.5)

Tip: 7:27

Network: truTV

Play-by-Play/Analyst//Reporter: Andrew Catalon / Steve Lappas // Jamie Erdahl

(16) UMBC vs. (1) Virginia (-22.5)

Tip: After West Virginia

Network: TNT

Play-by-Play/Analyst//Reporter: Jim Nantz / Grant Hill / Bill Raftery // Tracy Wolfson

(11) Arizona St./Syracuse vs. (6) TCU

Tip: After Michigan State

Network: CBS

Play-by-Play/Analyst//Reporter: Ian Eagle / Jim Spanarkel // Allie LaForce

(9) Florida St. vs. (8) Missouri (-1.5)

Tip: After Xavier

Network: TBS

Play-by-Play/Analyst//Reporter: Carter Blackburn / Debbie Antonelli // John Schriffen

(12) New Mexico St. vs. (5) Clemson (-5)

Tip: After Auburn

Network: truTV

Play-by-Play/Analyst//Reporter: Andrew Catalon / Steve Lappas // Jamie Erdahl