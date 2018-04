RBC Heritage Odds, TV Schedule, Tee Times: Who Will Win the Plaid Jacket?

With the first major of the year behind us, it’s time to look ahead at the PGA Tour schedule and the next event up is the RBC Heritage at Harbour Town. While there are plenty of top named guys who won’t be competing this week after a long week at Augusta, there are a few who will be.

Dustin Johnson and Matt Kuchar are among those who will give it a go this week as well as Valspar winner Paul Casey, Marc Leishman, and Houston Open winner Ian Poulter.

Odds via BetDSI Sports

Dustin Johnson +850 Paul Casey +1200 Matt Kuchar +1800 Marc Leishman +2500 Cameron Smith +2800 Brian Harman +3000 Luke List +3200 Tyrrell Hatton +3200 Webb Simpson +3200 Adam Hadwin +3200 Patrick Cantlay +3200 Ian Poulter +3200 Emiliano Grillo +3500 Kevin Na +3500 Kevin Kisner +3500 Bryson DeChambeau +4000

TV Schedule

Thursday 3:00 PM – 6:00 PM Golf Channel Friday 3:00 PM – 6:00 PM Golf Channel Saturday 1:00 PM – 2:45 PM Golf Channel 3:00 PM – 6:00 PM CBS Sunday 1:00 PM – 2:45 PM Golf Channel 3:00 PM – 6:00 PM CBS

Tee Times

Thursday Tee Times (all times ET)

Tee No. 1

7:10 AM – Geoff Ogilvy, Carl Pettersson, Byeong Hun An

7:20 AM – Martin Laird, Jonathan Byrd, Corey Conners

7:30 AM – John Huh, Luke List, Ryan Blaum

7:40 AM – Patrick Cantlay, Ryan Armour, Brian Harman

7:50 AM – Chris Stroud, Jonas Blixt, K.J. Choi

8:00 AM – Marc Leishman, Fabian, Bill Haas

8:10 AM – Kevin Chappell, D.A. Points, Charl Schwartzel

8:20 AM – Austin Cook, Peter Malnati, Webb Simpson

8:30 AM – David Lingmerth, Chris Kirk, Nick Watney

8:40 AM – J.J. Henry, Nick Taylor, Sung Kang

8:50 AM – Robert Streb, Jon Curran, Steve Scott

11:50 AM – Ben Martin, Sean O’Hair, Dylan Frittelli

12:00 PM – Steve Marino, Blayne Barber, Sam Saunders

12:10 PM – David Hearn, Derek Fathauer, Ross Fisher

12:20 PM – Mackenzie Hughes, Russell Knox, Brian Stuard

12:30 PM – Si Woo Kim, Martin Kaymer, Luke Donald

12:40 PM – Ian Poulter, Paul Casey, Davis Love III

12:50 PM – Xander Schauffele, Cameron Smith, Brandt Snedeker

1:00 PM – Brice Garnett, Billy Hurley III, Tyrrell Hatton

1:10 PM – Jeff Maggert, Anirban Lahiri, Matthew Fitzpatrick

1:20 PM – Michael Thompson, Robert Garrigus, Kelly Kraft

1:30 PM – Scott Stallings, Chad Campbell, Doc Redman

Tee No. 10

7:10 AM – Camilo Villegas, Harris English, C.T. Pan

7:20 AM – Scott Brown, Rory Sabbatini, Francesco Molinari

7:30 AM – Kevin Na, Dominic Bozzelli, Richy Werenski

7:40 AM – Jason Dufner, Billy Horschel, Charles Howell III

7:50 AM – Hudson Swafford, Zach Johnson, Stewart Cink

8:00 AM – Kevin Kisner, Graeme McDowell, Jim Furyk

8:10 AM – Dustin Johnson, Wesley Bryan, Matt Kuchar

8:20 AM – Bryson DeChambeau, Adam Hadwin, Cody Gribble

8:30 AM – Harond Varner III, J.J. Spaun, Beau Hossler

8:40 AM – Jason Kokrak, Colt Knost, Satoshi Kodaira

8:50 AM – Martin Flores, Ollie Schniederjans, Philip Knowles

11:50 AM – Scott Piercy, Chris Couch, Michael Kim

12:00 PM – Bud Cauley, Tom Hoge, Brandon Harkins

12:10 PM – John Senden, Chesson Hadley, Andrew Landry

12:20 PM – Rod Pampling, Ryan Moore, Matt Every

12:30 PM – Patton Kizzire, Grayson Murray, William McGirt

12:40 PM – Greg Chalmers, James Hahn, Lucas Glover

12:50 PM – Aaron Baddeley, Charley Hoffman, Vaughn Taylor

1:00 PM – Ted Potter, Jr., Emiliano Grillo, Brian Gay

1:10 PM – Danny Lee, Bob Estes, Whee Kim

1:20 PM – Kevin Streelman, Ryan Palmer, Glen Day

1:30 PM – Tyrone Van Aswegen, Kevin Tway, Dru Love