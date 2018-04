The Big Lead Staff 2018 NBA Playoffs Predictions

Last year, six of our writers nailed the NBA Finals matchup, and one hit on the Finals MVP. Here are our 2018 NBA Playoff predictions:

Jason McIntyre

1st Round

Toronto 4, Washington 2

Boston 4, Milwaukee 2

Philadelphia 4, Miami 3

Cleveland 4, Indiana 2

Houston 4, Minnesota 1

Golden State 4, San Antonio 2

Utah 4, Oklahoma City 3

Portland 4, New Orleans 2

2nd Round

Cleveland 4, Toronto 2

Philadelphia 4, Boston 3

Houston 4, Utah 2

Golden State 4, Portland 2



Conference Finals

Cleveland 4, Philadelphia 3

Golden State 4, Houston 2

NBA Finals

Golden State 4, Cleveland 0

MVP: Stephen Curry

Bobby Burack

1st Round

Toronto 4, Washington 2

Boston 4, Milwaukee 3

Philadelphia 4, Miami 3

Cleveland 4, Indiana 1

Houston 4, Minnesota 0

Golden State 4, San Antonio 0

Oklahoma City 4, Utah 2

Portland 4, New Orleans 2

2nd Round

Cleveland 4, Toronto 3

Boston 4, Philadelphia 3

Houston 4, Oklahoma City 1

Golden State 4, Portland 0

Conference Finals

Cleveland 4, Boston 1

Golden State 4, Houston 3

NBA Finals

Warriors 4, Cleveland 0

MVP: Kevin Durant

Vik Chokshi

1st Round

Toronto 4, Washington 1

Boston 4, Milwaukee 2

Philadelphia 4, Miami 2

Cleveland 4, Indiana 1

Houston 4, Minnesota 2

Golden State 4, San Antonio 1

Oklahoma City 4, Utah 3

Portland 4, New Orleans 2

2nd Round

Cleveland 4, Toronto 3

Philadelphia 4, Boston 2

Houston 4, Oklahoma City 2

Golden State, Portland 2

Conference Finals

Cleveland 4, Philadelphia 2

Houston 4, Golden State 3

NBA Finals

Houston 4, Cleveland 3

MVP: James Harden

Kyle Koster

1st Round

Toronto 4, Washington 2

Milwaukee 4, Boston 2

Philadelphia 4, Miami 2

Cleveland 4, Indiana 0

Houston 4, Minnesota 1

Golden State 4, San Antonio 1

Oklahoma City 4, Utah 2

Portland 4, New Orleans 0

2nd Round

Cleveland 4, Toronto 3

Philadelphia 4, Milwaukee 1

Houston 4, Oklahoma City 2

Golden State 4, Portland 1

Conference Finals

Cleveland 4, Philadelphia 3

Houston 4, Golden State 3

NBA Finals

Houston 4, Cleveland 2

MVP: James Harden

Jason Lisk

1st Round

Toronto 4, Washington 2

Boston 4, Milwaukee 2

Philadelphia 4, Miami 2

Cleveland 4, Indiana 3

Houston 4, Minnesota 1

Golden State 4, San Antonio 2

Utah 4, Oklahoma City 3

Portland 4, New Orleans 2

2nd Round

Toronto 4, Cleveland 3

Philadelphia 4, Boston 2

Houston 4, Utah 2

Golden State 4, Portland 2



Conference Finals

Toronto 4, Philadelphia 2

Houston 4, Golden State 3

NBA Finals

Houston 4, Toronto 2

MVP: James Harden