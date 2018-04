Zurich Classic Odds, TV Schedule, Tee Times: Team Golf is Back

The PGA Tour is heading to New Orleans this week for the Zurich Classic. The two-man team event will feature a slew of good pairings including Justin Rose and Henrik Stenson, Patrick Cantlay and Patrick Reed, Ryan Palmer and Jordan Spieth, and Bubba Watson and Matt Kuchar.

Odds via BetDSI Sports

+700 Justin Rose/Henrik Stenson +1000 Patrick Cantlay/Patrick Reed +1000 Bud Cauley/Justin Thomas +1200 Ryan Palmer/Jordan Spieth +1200 Matt Kuchar/Bubba Watson +1500 Wesley Bryan/Jon Rahm +2000 Sergio Garcia/Rafa Cabrera Bello +2200 Sean O’Hair/Jimmy Walker +2500 JB Holmes/Brandt Snedeker +2800 Charley Hoffman/Nick Watney

Format

The new team format will be 72-hole stroke play featuring foursomes during the first and third rounds and four-ball during the second and fourth rounds. The starting field will consist of 80 teams of which only the lowest 35 teams (and ties) will make the cut.

TV Schedule

Thursday 2:30 PM – 6:30 PM Golf Channel Friday 2:30 PM – 6:30 PM Golf Channel Saturday 1:00 PM – 2:45 PM Golf Channel 3:00 PM – 6:00 PM CBS Sunday 1:00 PM – 2:45 PM Golf Channel 3:00 PM – 6:00 PM CBS

Tee Times

Tee No. 1

8:00 AM – Kevin Na/Byeong Hun An, Brian Gay/Aaron Wise

8:13 AM – Ryan Armour/Johnson Wagner, Chris Kirk/J.T. Poston

8:26 AM – Tony Finau/Daniel Summerhays, Hudson Swafford/Harris English

8:39 AM – Jimmy Walker/Sean O’Hair, Chris Paisley/Tommy Fleetwood

8:52 AM – Charley Hoffman/Nick Watney, Graeme McDowell/Ian Poulter

9:05 AM – Emiliano Grillo/Peter Uihlein, Matt Every/Sam Saunders

9:18 AM – Greg Chalers/Cameron Percy, Alex Cejka/Ben Crane

9:31 AM – Keegan Bradley/Jon Curran, Abraham Ancer/Roberto Diaz

9:44 AM – Harold Varner III/Robert Garrigus, Jamie Donaldson/ Ross Fisher

9:57 AM – Nate Lashley/Rob Oppenheim, Ben Silverman/Matt Akins

1:05 PM – Whee Kim/Andrew Yun, Kevin Tway/Kelly Kraft

1:18 PM – Brice Garnett/Chesson Hadley, Andrew Landry/Talor Gooch

1:31 PM – Jason Day/Ruffels, Brooks Koepka/Marc Turnesa

1:44 PM – Jonas Blixt/Cameron Smith, Patrick Reed/Patrick Cantlay

1:57 PM – Justin Rose/Henrik Stenson, Bubba Watson/Matt Kuchar

2:10 PM – Zach Johnson/Jonathan Byrd, David Lingmerth/Danny Lee

2:23 PM – Charl Schwartzel/Louis Oosthuizen, Kevin Kisner/Scott Brown

2:36 PM – Sung Kang/John Huh, Martin Flores/John Merrick

2:49 PM – Colt Knost/Ricky Barnes, Retief Goosen/Tyrone Van Aswegen

3:02 PM – Keith Mitchell/Stephan Jaeger, Jonathan Randolph/Trey Mullinax

Tee No. 10

8:00 AM – C.T. Pan/Zac Blair, Ryan Blaum/Blayne Barber

8:13 AM – Fabian Gomez/Andres Romero, K.J. Choi/Charlie Wi

8:26 AM – Steve Stricker/Jerry Kelly, David Duval/Jim Furyk

8:39 AM – Daniel Berger/Gary Woodland, Justin Thomas/Bud Cauley

8:52 AM – Wesley Bryan/Jon Rahm, Jordan Spieth/Ryan Palmer

9:05 AM – Billy Horschel/Scott Piercy, Sergio Garcia/Rafa Cabrera Bello

9:18 AM – Russell Knox/Martin Laird, Brandt Snedeker/J.B. Holmes

9:31 AM – J.J. Spaun/Sam Ryder, Chez Reavie/Lucas Glover

9:44 AM – Seamus Power/David Hearn, J.J. Henry/Tom Hoge

9:57 AM – Shawn Stefani/John Rollins, Brett Stegmaier/Cameron Tringale

1:05 PM – Michael Kim/Andrew Putnam, Chad Campbell/Matt Jones

1:18 PM – Aaron Baddeley/Scott Stallings, Mackenzie Hughes/Corey Conners

1:31 PM – Smylie Kaufman/Tom Lovelady, Cody Gribble/John Peterson

1:44 PM – Billy Hurley III/Peter Malnati, Chris Stroud/Briand Stuard

1:57 PM – Jason Dufner/Pat Perez, Shane Lowry/Padraig Harrington

2:10 PM – William McGirt/Sam Burns, Brendan Steele/Jamie Lovemark

2:23 PM – Troy Merritt/Brendon de Jonge, D.A. Points/Kyle Thompson

2:36 PM – Martin Piller/Joel Dahmen, Rory Sabbatini/John Daly

2:49 PM – Brandon Harkins/Lanto Griffin, Richy Werenski/Nicholas Lindheim

3:02 PM – Tyler Duncan/Adam Schenk, Xinjun Zhang/Zecheng Dou