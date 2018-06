U.S. Open and Tiger Woods Prop Bets

Will Tiger Woods be a playing member of the 2018 Ryder Cup team?

Yes -300

No +250

Will Tiger Woods make cut at 2018 U.S. Open?

Yes -500

No +325

Will Tiger Woods win the 2018 U.S. Open?

Yes +1600

No -2000

Will Tiger Woods finish in the top 5 at 2018 U.S. Open?

Yes +550

No -750

Will Tiger Woods finish in the top 10 at 2018 U.S. Open?

Yes +230

No -300

Will Tiger Woods finish in the top 20 at 2018 U.S. Open?

Yes +130

No -170

Will Tiger Woods hit fairway on opening tee shot (Round 1) at 2018 U.S. Open?

Yes -145

No +115

How many birdies will Tiger Woods record in Round 1 at 2018 U.S. Open?

Over 3.5 (+100)

Under 3.5 (-130)

How many bogeys or worse will Tiger Woods record in Round 1 at 2018 U.S. Open?

Over 4.5 (-110)

Under 4.5 (-120)

Will Tiger Woods shoot under par in Round 1 at 2018 U.S. Open?

Yes +120

No -150

Will Tiger Woods finish tournament under par at 2018 U.S. Open?

Yes -105

No -125

Tiger Woods highest score on any hole at 2018 U.S. Open

Over 7.5 (-110)

Under 7.5 (-120)

Will Tiger Woods shoot 78 or worse in any round at 2018 U.S. Open?

Yes +200

No -250

Which player will record lowest tournament score at 2018 U.S. Open?

Tiger Woods -175

Phil Mickelson +130

Will Phil Mickelson win the 2018 U.S. Open?

Yes +3000

No -3800

Will Garrett Rank make the cut at 2018 U.S. Open?

Yes +1200

No -2500

2018 U.S. Open Champion

D.J./Spieth/McIlroy/Thomas/Day/Fowler/Rahm/Rose/Woods -115

Field (Any Other Player) -115

Winning score at 2018 U.S. Open

Under Par (-150)

Even Par (+600)

+1 to +2 (+500)

+3 or higher (+400)

Will there be a playoff at 2018 U.S. Open?

Yes +300

No -400

Will there be a hole-in-one at 2018 U.S. Open?

Yes -125

No -105

Most strokes recorded on any hole by any player at 2018 U.S. Open

Over 9.5 (-110)

Under 9.5 (-120)

Lowest 18-hole score (not including playoff) at 2018 U.S. Open

Over 64.5 (-110)

Under 64.5 (-120)

Highest 18-hole score (not including playoff) at 2018 U.S. Open

Over 86.5 (-115)

Under 86.5 (-115)

2018 U.S. Open Champion

Dustin Johnson +1100

Rory McIlroy +1300

Jordan Spieth +1400

Justin Rose +1400

Justin Thomas +1500

Jason Day +1600

Tiger Woods +1600

Rickie Fowler +1700

Jon Rahm +2300

Hideki Matsuyama +2500

Phil Mickelson +3000

Henrik Stenson +3300

Brooks Koepka +3300

Sergio Garcia +3500

Adam Scott +3500

Patrick Reed +4000

Branden Grace +4000

Tommy Fleetwood +4200

Paul Casey +4300

Alex Noren +4500

Bryson DeChambeau +4800

Matt Kuchar +5100

Bubba Watson +5200

Patrick Cantlay +5600

Marc Leishman +5700

Webb Simpson +6000

Louis Oosthuizen +6300

Francesco Molinari +6500

Tony Finau +6900

Thomas Pieters +8000

Jimmy Walker +8000

Zach Johnson +8900

Daniel Berger +8900

Xander Schauffele +9000

Charl Schwartzel +9500

Rafael Cabrera Bello +9800

Kevin Kisner +10000

Ian Poulter +10000

Jason Dufner +10000

Si Woo Kim +10000

Tyrrell Hatton +10100

Cameron Smith +10100

Russell Henley +10100

Gary Woodland +10500

Brandt Snedeker +10600

Martin Kaymer +10900

Brian Harman +11100

Charley Hoffman +11100

Bill Haas +11300

Adam Hadwin +12200

Pat Perez +12200

Shane Lowry +12200

Kevin Chappell +12500

Ollie Schniederjans +12500

Emiliano Grillo +12500

J.B. Holmes +12500

Billy Horschel +12500

Brendan Steele +12500

Matthew Fitzpatrick +13700

Kyle Stanley +15000

Kiradech Aphibarnrat +15000

Jim Furyk +15000

Byeong Hun An +15000

Peter Uihlein +15000

Lucas Glover +15000

Haotong Li +15400

Shubhankar Sharma +17200

Dylan Frittelli +20000

Keegan Bradley +20000

Charles Howell III +20000

Kevin Na +20000

Patton Kizzire +20000

Graeme McDowell +20000

Danny Willett +25000

Ross Fisher +25000

Jhonattan Vegas +25000

Field (Any Other Player) +1100