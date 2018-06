U.S. Open: Odds, TV Schedule, Tee Times, Payouts

The U.S. Open begins this week and there will be plenty of coverage for golf fans to tune in and watch.

Where: Shinnecock Hills Golf Course – Southampton, New York

Purse: $12,000,000

Winners Share: $2,160,000

Odds via BetDSI Sportsbook

Dustin Johnson +1100 Rory McIlroy +1300 Jordan Spieth +1400 Justin Rose +1400 Justin Thomas +1500 Jason Day +1600 Tiger Woods +1600 Rickie Fowler +1700 Jon Rahm +2300 Hideki Matsuyama +2500 Phil Mickelson +3000 Henrik Stenson +3300 Brooks Koepka +3300 Sergio Garcia +3500 Adam Scott +3500 Patrick Reed +4000 Branden Grace +4000 Tommy Fleetwood +4200 Paul Casey +4300 Alex Noren +4500

TV Schedule

Thursday 9:30 AM – 4:30 PM FS1 4:30 PM – 7:30 PM FOX Friday 10:00 AM – 4:30 PM FS1 4:30 PM – 7:30 PM FOX Saturday 11:00 AM – 7:30 PM FOX Sunday 10:00 AM – 7:00 PM FOX

Streaming Schedule

Thursday 9:30 AM – 7:30 PM FOX Sports Go App 8:00 AM – 8:00 PM USOpen.com Friday 10:00 AM – 7:30 PM FOX Sports Go App 7:00 AM – 7:30 PM USOpen.com Saturday 11:00 AM – 7:30 PM FOX Sports Go App 11:00 AM – 7:30 PM USOpen.com Sunday 10:00 AM – 7:30 PM FOX Sports Go App 10:00 AM – 7:30 PM USOpen.com

Prize Money

1. $2,160,000

2. $1,296,000

3. $804,023

4. $563,642

5. $469,460

6. $416,263

7. $375,278

8. $336,106

9. $304,188

10. $279,403

11. $254,981

12. $235,757

13. $219,677

14. $202,751

15. $188,243

16. $176,153

17. $166,481

18. $156,809

19. $147,137

20. $137,464

21. $129,122

22. $120,780

23. $112,680

24. $105,184

25. $98,655

26. $93,094

27. $88,862

28. $85,114

29. $81,487

30. $77,860

31. $74,233

32. $70,606

33. $66,979

34. $63,715

35. $61,055

36. $58,395

37. $55,856

38. $53,438

39. $51,020

40. $48,602

41. $46,184

42. $43,766

43. $41,348

44. $38,930

45. $36,512

46. $34,336

47. $32,159

48. $30,104

49. $28,895

50. $27,686

51. $26,961

52. $26,356

53. $25,872

54. $25,631

55. $25,389

56. $25,147

57. $24,905

58. $24,663

59. $24,422

60. $24,180

61. $23,938

62. $23,696

63. $23,454

64. $23,213

65. $22,971

66. $22,729