Ryder Cup Prop Bets Featuring Plenty of Tiger Woods

The Ryder Cup gets underway on Friday and we’ve got plenty of prop bets for you to enjoy thanks to BetDSI Sportsbook.

First, we’ll start off with the Tiger props since he’s fresh off of his win at the Tour Championship.

How many matches will Tiger Woods compete in?

3 or fewer (+1000)

4 (+140)

5 (-160)

Tiger Woods total wins

2 or fewer wins +175

3 wins +175

4 wins +250

5 wins +1000

Total points for Tiger Woods

Over 2.5 (-180)

Under 2.5 (+150)

Outcome of Tiger Woods singles match on Sunday

Woods wins -140

Woods loses +175

Tie +650

Tiger Woods opponent for singles match on Sunday

Justin Rose +600

Rory McIlroy +600

Jon Rahm +800

Tommy Fleetwood +800

Ian Poulter +800

Francesco Molinari +1000

Henrik Stenson +1100

Sergio Garcia +1200

Paul Casey +1300

Alex Noren +1500

Thornbjorn Olesen +1500

Tyrrell Hatton +1500

Which player will Tiger Woods be paired with for Friday foursomes match?

Bryson DeChambeau +250

Patrick Reed +600

Rickie Fowler +800

Justin Thomas +800

Jordan Spieth +800

Brooks Koepka +1000

Dustin Johnson +1000

Phil Mickelson +1500

Webb Simpson +1500

Tony Finau +1500

Bubba Watson +2000

Most points scored

Patrick Reed +130

Rory McIlroy -160

Most points scored

Jon Rahm -150

Phil Mickelson +120

Most points scored

Phil Mickelson +150

Tiger Woods -180

Most points scored

Patrick Reed +130

Tiger Woods -160

Most points scored

Rory McIlroy -115

Tiger Woods -115

Most points scored

Brooks Koepka +120

Justin Rose -150

Most points scored by any player

Over 3.5 (-130)

Under 3.5 (+100)

Will any player put finger to mouth and gesture to shush the crowd?

Yes +350

No -500

Top Points Scorer

Rory McIlroy +800

Justin Rose +800

Justin Thomas +1000

Dustin Johnson +1000

Brooks Koepka +1100

Tiger Woods +1200

Jordan Spieth +1400

Jon Rahm +1600

Tommy Fleetwood +1800

Rickie Fowler +1800

Patrick Reed +2000

Ian Poulter +2200

Henrik Stenson +2200

Bryson DeChambeau +2200

Paul Casey +2200

Francesco Molinari +2500

Sergio Garcia +2800

Webb Simpson +2800

Alex Noren +3300

Tony Finau +3300

Phil Mickelson +4000

Thornbjorn Olesen +4000

Bubba Watson +5000

Tyrrell Hatton +5000

Top Points Scorer (American)

Dustin Johnson +450

Brooks Koepka +550

Justin Thomas +550

Tiger Woods +650

Jordan Spieth +700

Rickie Fowler +800

Bryson DeChambeau +1100

Patrick Reed +1200

Webb Simpson +2000

Tony Finau +2500

Bubba Watson +2800

Phil Mickelson +3300

Top Points Scorer (European)

Justin Rose +450

Rory McIlroy +450

Jon Rahm +700

Tommy Fleetwood +800

Henrik Stenson +1000