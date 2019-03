NCAA Tournament Television Schedule for Thursday and Friday

CBS/Turner has announced the television schedule for the Thursday and Friday NCAA Tournament games. Here it is, with the commentating teams.

Thursday

12:15 p.m. | CBS | Des Moines I

(10) Minnesota vs. (7) Louisville

Kevin Harlan / Reggie Miller / Dan Bonner // Dana Jacobson

12:40 p.m. | truTV | Jacksonville I

(14) Yale vs. (3) LSU

Ian Eagle / Jim Spanarkel // Jamie Erdahl

1:30 p.m. | TNT | Salt Lake City I

(12) New Mexico St. vs. (5) Auburn

Andrew Catalon / Steve Lappas // Lisa Byington

2:00 p.m. | TBS | Hartford I

(13) Vermont vs. (4) Florida St.

Carter Blackburn / Debbie Antonelli // John Schriffen

After conc. I | CBS | Des Moines II

(15) Bradley vs. (2) Michigan St.

Harlan / Miller / Bonner // Jacobson

After conc. I | truTV | Jacksonville II

(11) Temple/Belmont vs. (6) Maryland

Eagle / Spanarkel // Erdahl

After conc. I | TNT | Salt Lake City II

(13) Northeastern vs. (4) Kansas

Catalon / Lappas // Byington

After conc. I | TBS | Hartford II

(12) Murray St. vs. (5) Marquette

Blackburn / Antonelli // Schriffen

6:50 p.m. | TNT | Des Moines III

(10) Florida vs. (7) Nevada

Harlan / Miller / Bonner // Jacobson

7:10 p.m. | CBS | Jacksonville III

(15) Abilene Christian vs. (2) Kentucky

Eagle / Spanarkel // Erdahl

7:20 p.m. | TBS } Hartford III

(11) Saint Mary’s (CA) vs. (6) Villanova

Blackburn / Antonelli // Schriffen

7:27 p.m. | truTV | Salt Lake City III

(16) Prairie View A&M/ Fairleigh Dickinson vs. (1) Gonzaga

Catalon / Lappas // Byington

After conc. III | TNT | Des Moines IV

(15) Montana vs. (2) Michigan

Harlan / Miller / Bonner // Jacobson

After conc. III | CBS | Jacksonville IV

(10) Seton Hall vs. (7) Wofford

Eagle / Spanarkel // Erdahl

After conc. III | TBS | Hartford IV

(14) Old Dominion vs. (3) Purdue

Blackburn / Antonelli // Schriffen

After conc. III | truTV | Salt Lake City IV

(9) Baylor vs. (8) Syracuse

Catalon / Lappas // Byington

Friday

12:15 p.m. | CBS | Columbus I

(10) Iowa vs. (7) Cincinnati

Brian Anderson / Chris Webber // Allie LaForce

12:40 p.m. | truTV | Columbia I

(9) Oklahoma vs. (8) Ole Miss

Jim Nantz / Bill Raftery / Grant Hill // Tracy Wolfson

1:30 p.m. | TNT | Tulsa I

(14) Northern Kentucky vs. (3) Texas Tech

Brad Nessler / Steve Lavin / Jim Jackson // Evan Washburn

2:00 p.m. | TBS | San Jose I

(13) UC Irvine vs. (4) Kansas St.

Spero Dedes / Len Elmore / Steve Smith // Ros Gold-Onwude

After conc. I | CBS | Columbus II

(15) Colgate vs. (2) Tennessee

Anderson / Webber // LaForce

After conc. I | truTV | Columbia II

(16) Gardner-Webb vs. (1) Virginia

Nantz / Raftery / Hill // Wolfson

After conc. I | TNT | Tulsa II

(11) St. John’s/ Arizona St. vs. (6) Buffalo

Nessler / Lavin / Jackson // Washburn

After conc. I | TBS | San Jose II

(12) Oregon vs. (5) Wisconsin

Dedes / Elmore / Smith // Gold-Onwude

6:50 p.m. | TNT | Columbus III

(9) Washington vs. (8) Utah St.

Anderson / Webber // LaForce

7:10 p.m. | CBS | Columbia III

(16) N.C. Central/North Dakota St. vs. (1) Duke

Nantz / Raftery / Hill // Wolfson

7:20 p.m. | TBS | Tulsa III

(14) Georgia St. vs. (3) Houston

Nessler / Lavin / Jackson // Washburn

7:27 p.m. | truTV | San Jose III

(12) Liberty vs. (5) Mississippi St.

Dedes / Elmore / Smith // Gold-Onwude

After conc. III |TNT | Columbus IV

(16) Iona vs. (1) North Carolina

Anderson / Webber // LaForce

After conc. III | CBS | Columbia IV

(9) UCF vs. (8) VCU

Nantz / Raftery / Hill // Wolfson

After conc. III | TBS | Tulsa IV

(11) Ohio St. vs. (6) Iowa St.

Nessler / Lavin / Jackson // Washburn