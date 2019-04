2019 NBA Playoff Predictions

The NBA Playoffs are just around the corner, and while the end result is pretty much a given, what happens before then will undoubtedly be entertaining and (hopefully) some good basketball. To prepare, here are The Big Lead staff’s NBA playoff predictions:

Bobby Burack

1st Round



Warriors 4, Clippers 1

Rockets 4, Jazz 2

Thunder 4, Trail Blazers 2

Nuggets 4, Spurs 3

Bucks 4, Pistons 0

Celtics 4, Pacers 1

76ers 4, Nets 2

Raptors 4, Magic 1

2nd Round



Warriors 4, Rockets 1

Thunder 4, Nuggets 1

Celtics 4, Bucks 2

Raptors 4, 76ers 1

Conference Finals



Warriors 4, Thunder 1

Celtics 4, Raptors 2

NBA Finals



Warriors 4, Celtics 0

Finals MVP: Stephen Curry

Ryan Glasspiegel

Finals: Bucks over Warriors in 7

Finals MVP: Giannis Antetokounmpo

Kyle Koster

1st Round



Warriors 4, Clippers 0

Jazz 4, Rockets 2

Thunder 4, Trail Blazers 2

Nuggets 4, Spurs 2

Bucks 4, Pistons 2

Pacers 4, Celtics 2

76ers 4, Nets 1

Raptors 4, Magic 2

2nd Round



Warriors 4, Jazz 1

Nuggets 4, Thunder 2

Bucks 4, Pacers 2

76ers 4, Raptors 3

Conference Finals



Warriors 4, Nuggets 1

Bucks 4, 76ers 2

NBA Finals



Bucks 4, Warriors 3

Finals MVP: Eric Bledsoe

Ryan Phillips

1st Round



Warriors 4, Clippers 1

Rockets 4, Jazz 2

Thunder 4, Trail Blazers 3

Nuggets 4, Spurs 1

Bucks 4, Pistons 1

Celtics 4, Pacers 3

76ers 4, Nets 0

Raptors 4, Magic 1

2nd Round



Warriors 4, Rockets 2

Nuggets 4, Thunder 2

Bucks 4, Celtics 3

Raptors 4, 76ers 3

Conference Finals



Warriors 4, Nuggets 2

Bucks 4, 76ers 3

NBA Finals



Warriors 4, Bucks 3

Finals MVP: Stephen Curry

Liam McKeone

First Round

Warriors 4, Clippers 2

Rockets 4, Jazz 3

Thunder 4, Trail Blazers 2

Nuggets 4, Spurs 0

Bucks 4, Pistons 1

Celtics 4, Pacers 2

76ers 4, Nets 2

Raptors 4, Magic 0

Second Round

Warriors 4, Rockets 3

Nuggets 4, Thunder 2

Bucks 4, Celtics 3

Raptors 4, 76ers 3

Conference Finals

Warriors 4, Nuggets 2

Bucks 4, Raptors 3

NBA Finals

Warriors 4, Bucks 3

Finals MVP: Kevin Durant